Auto angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert

Unfallflucht in Graben: Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat einen geparkten Wagen in der Kornstraße in Graben angefahren, sich aber nicht um den Schaden gekümmert. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 20. Februar, zwischen 0.30 Uhr und 9.50 Uhr. Am hinteren, linken Fahrzeugende entstanden erhebliche Kratzspuren, und das linke Rücklicht wurde beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zur Verkehrsunfallflucht, Telefon 08232/96060.