Autofahrer bekommt nach Cannabis-Konsum Ärger

Bei einer Kontrolle haben Schwabmünchner Polizisten eigentlich etwas anderes im Visier.

Wegen eines nicht vorschriftsmäßig gesicherten Kleinkinds wurde ein Autofahrer am Donnerstag in Graben angehalten. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim 27-jährigen Fahrer fest. Nach Belehrung gab dieser an, er habe am Vorabend Haschisch geraucht.

Polizei ordnet Blutentnahme an

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt jetzt gegen den Mann wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (AZ)