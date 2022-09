Autofahrer entreißt Radlerin in Graben die Handtasche

Ein unbekannter Autofahrer hat einer Radfahrerin die Handtasche entrissen. Dann fuhr der Mann mit der Beute davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 68 Jahre alte Radfahrerin war laut Polizeibericht am Montag um 16.45 Uhr auf der A30 von Graben in Richtung Schwabmünchen auf dem Radweg unterwegs. Als sie bemerkte, dass sich von hinten ein Fahrzeug näherte, steuerte sie an die Seite, um das Fahrzeug vorbeizulassen. In dem Moment schnappte sich der Beifahrer über die geöffnete Seitenscheibe die Handtasche der Frau. Der Autofahrer wendete das Fahrzeug und fuhr davon.

In der schwarzen unauffälligen Handtasche der Frau waren ihre Geldbörse mit 15 Euro Bargeld sowie ein Handy der Marke Samsung und ihre Wohnungsschlüssel. Die Bestohlene wusste nur, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen handelte, in dem zwei Männer saßen. An weitere Details konnte sich die Frau nicht erinnern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)