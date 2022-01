Autokennzeichen in Graben geklaut: Die Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht haben Unbekannte zwei Autokennzeichen in Graben gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Silvesternacht Autokennzeichen gestohlen. An zwei Autos haben sie jeweils die hinteren Kennzeichen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Autos in der Hochstraße und in der Lechfelder Straße in Graben geparkt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)