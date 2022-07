Baden auf eigene Gefahr: Zerkarien im Baggersee von Graben

Plus Im Baggersee von Graben wurden Zerkarien nachgewiesen. Damit ist das Gewässer kein Einzelfall im Augsburger Land. Warum dennoch kein Badeverbot ausgesprochen wird.

Ein Sprung ins kühle Nass - was gibt es Schöneres bei der anstehenden Hitzewelle? Im Baggersee von Graben ist das derzeit keine gute Idee. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Zerkarien im Wasser befinden. Dadurch können Hautrötungen und Juckreiz auftreten. Baden auf eigene Gefahr", ist dort auf einem Schild zu lesen. Zerkarien sind Larven von Saugwürmern.