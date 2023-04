Bei Amazon in Graben arbeiten Roboter und Mitarbeiter Hand in Hand

Leser der Schwabmünchner Allgemeinen erhalten bei einer Führung einen Blick hinter die Kulissen des Versandriesen Amazon in Graben. Warum dort "zwei Welten" vereint werden.

Zügig greift der Mitarbeiter ein Buch aus der schwarzen Plastikkiste, scannt den Barcode ab und legt die Ware zielgenau in eines der vielen Fächer in dem fast deckenhohen gelben Regal, das vor ihm steht. Damit er weiß, welches Fach das richtige ist, wird es von außen gelb angeleuchtet. Ist es rot angeleuchtet, heißt das, dass der Artikel nicht in das Fach passt.

"Er ist ein Stower", erläutert Ernst Schäffler. "Das bedeutet, dass der Mitarbeiter Ware verräumt." Gespannt hören die rund 20 Leserinnen und Leser der Schwabmünchner Allgemeinen, die am Tag der Logistik die Vormittagsführung bei Amazon in Graben gewonnen haben, dem Standortleiter zu. Eine Kamera verfolgt die Hand des Mitarbeiters und sieht so, für welches Fach er sich entscheidet. Ist das Regal voll, fährt es selbstständig weiter und das nächste rollt an. Wobei die Regale nicht selbst fahren: Die Besonderheit sind nämlich die Roboter, auf denen sie stehen. Produziert werden die von "Amazon Robotics".

Besuch bei Amazon in Graben: Transportroboter helfen bei Wareneinlagerung und -entnahme

Die Transportroboter unterstützen seit September 2021 die Mitarbeiter im "MUC3" - so heißt das Logistikzentrum westlich der B17. Sie überbringen ihnen die Regale in der Wareneinlagerung und -entnahme, also beim "Stowing" und "Picking". Über QR-Codes am Boden wissen sie, wo sie hin müssen. Damit ersparen die kleinen blauen Helfer den Beschäftigten lange Laufwege. Sie müssen nicht mehr bis zu zehn Kilometer am Tag gehen, um sich die entsprechenden Artikel aus den Regalen, die ähnlich wie in einer großen Bibliothek aneinandergereiht sind, zu holen. Das ist nämlich die Aufgabe der sogenannten Picker: Sie sammeln sich die Artikel zusammen und sortieren sie für den Versand an den Kunden vor. Nicht nur deswegen sei die große Mehrheit zufrieden mit dieser neuartigen Zusammenarbeit. "Überwiegend sagen die Mitarbeitenden, es macht ihnen Spaß, mit den Transportrobotern zu arbeiten. Die Picker und Stower haben einen bequemen Arbeitsplatz und keinen Durchgangsverkehr, da kommt sich niemand in die Quere."

Die Transportroboter fahren meterhohe gelbe Regale an ihren Zielort. Foto: Marcus Merk

Wo neue Technik im Einsatz ist, äußern Menschen auch immer wieder Sorgen und Ängste um ihren Arbeitsplatz. Schäffler: "Durch den Einsatz der Roboter bekommen wir mehr Durchsatz und können das Gebäude effizienter betreiben. Anders ausgedrückt: Mehr Technologie hilft uns, mehr Ware zu haben, und dafür brauchen wir mehr Mitarbeiter." Man habe die Beschäftigten regelmäßig über die Veränderungen informiert und ihnen so die Sorge nehmen können. Eine Erweiterung um noch mehr Roboter sei aktuell nicht geplant. "Wenn wir sie bräuchten, würden wir sie bei Amazon Robotics anfordern", sagt Schäffler. Dort werden auch andere Arten von Robotern hergestellt, zum Beispiel Greifarme, die Kisten stapeln können.

Als sogenannte "Pickerin" arbeitet diese Mitarbeiterin und entnimmt Artikel aus den Regalen, die sie für den Versand vorsortiert. Foto: Marcus Merk

Mit Einzug der mehreren Hundert Transportroboter wurden mit einer Menge von 6000 Tonnen Stahl zwei Zwischenebenen eingezogen, sodass sich der Logistikstandort auf eine Fläche von 200.000 Quadratmeter verdoppelt hat. Für Amazon in Graben war es eine riesige Investition von 150 Millionen Euro. "Das Besondere dabei ist, dass seit der Umrüstung auf Robotics die alte und die neue Welt nebeneinander existieren. Da sind wir wahrscheinlich weltweit der einzige Standort", sagt Schäffler, der seit elf Jahren für den Versandriesen tätig ist. Mit der alten Welt meint er den "Pick Tower", also den Sammelbereich, in dem keine Transportroboter im Einsatz sind. Hier konnten vorher rund zwölf Millionen Artikel gelagert werden - in den Robotics-Hallen alleine ist Platz für 15 Millionen. "Wir werden den Pick Tower nicht abschaffen, sondern nutzen ihn als Flexibilitätsreserve, zum Beispiel für das Weihnachtsgeschäft."

Im "Pick Tower" ist ein Teil der Versandmitarbeiter im Einsatz. Alle sind entsprechend geschult, dass sie sowohl dort als auch im neuen Robotics-Bereich arbeiten können. Insgesamt beschäftigt Amazon in Graben um die 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon laut Schäffler rund 80 Prozent unbefristet angestellt sind. Im Weihnachtsgeschäft werden zusätzlich Saisonkräfte beschäftigt. Könnten mit der neuen Technik künftig auch mehr Menschen mit Behinderung eingestellt werden? "Wir beschäftigen etwa acht Prozent Schwerbehinderte, das ist schon ganz gut. Drei davon sind Gehörlose", sagt der Standortleiter. Die Arbeit mit Gehörlosen werde derzeit ausgebaut und auch die anderen Beschäftigten im Umgang sensibilisiert.

Leser der Schwabmünchner Allgemeinen hatten die Gelegenheit, am Tag der Logistik hinter die Kulissen von Amazon zu blicken. Foto: Marcus Merk

Amazon in Graben beschäftigt etwa acht Prozent Schwerbehinderte

Im MUC3, das nach dem nächsten internationalen Flughafen in München als dritter Standort in dessen Dunstkreis benannt ist, wird fast rund um die Uhr gearbeitet. Von 19.30 Uhr am Sonntag bis 18.50 Uhr am Samstag sind Mitarbeiter im Dreischichtmodell im Einsatz, damit die Kunden des Versandriesen ihre bestellten Pakete erhalten. "Ist das Akkordarbeit?", fragt ein Leser während der Führung. "Nein", antwortet die Mitarbeiterin, die gerade dabei ist, Pakete zu öffnen und die Waren darin in die schwarzen Kisten zu legen, die dann über eine Rollenbahn abtransportiert werden. Sie arbeite einfach sehr schnell.