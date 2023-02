Beim Kinderfasching war viel los - und draußen gab es deshalb Tränen

Viel Bewegung und eine gelungene Animation sorgen bei der Neuauflage des Kinderfaschings in Graben für Begeisterung. Es gibt jedoch auch traurige Momente.

Es fiel Susanne Adler, der Vorsitzenden des TSV Graben, nicht leicht, das Schild an der Eingangstür des Bürgerhauses anzubringen: „Ausverkauft“ war darauf zu lesen. Die zugelassene Kapazität des Saals war erreicht. Somit konnten zahlreiche Kinder mit ihrer Begleitung nicht am beliebten Kinderfasching des Sportvereins teilnehmen. Während sich am Eingang Trauer breitmachte, stieg die Stimmung im Bürgersaal kontinuierlich an. „Diesen Andrang haben wir nicht erwartet. Wir denken bestimmt darüber nach, im nächsten Jahr einen Vorverkauf zu machen“, sagte Adler etwas betroffen.

41 Bilder So bunt war der Kinderfasching des TSV Graben Foto: Uwe Bolten

Viktoria Hadersdorfer, die zusammen mit Emma Hafner und Enya Adler die Moderation und Animation übernahm, hatte in weiser Voraussicht die Heizungen des Bürgersaals heruntergedreht, dennoch dauerte es keine halbe Stunde, und die Wärme im Saal ließ den Getränkeumsatz deutlich steigen. Bei Polonaise, Hut- und Luftballontanz sowie der Reise nach Jerusalem stieg die Stimmung immer weiter. Für geordnete Abläufe sorgten die als Bienen verkleideten Mitwirkenden des Vereins, die in diesem Jahr um zwei männliche Clowns ergänzt wurden.

Sogar die Polizei war beim Kinderfasching in Graben dabei

Bei den Kostümen dominierten Prinzessinnen. Tiere wie Katzen, Einhörner und Pinguine waren ebenso vertreten wie Feen, Engel, Teufel und Zauberer. Aus der Berufswelt standen Polizisten weit oben auf der Beliebtheitsliste der Kostüme. Cowboys und Indianer waren im Vergleich zu den Vorjahren recht selten vertreten.

Besonders bejubelt und bestaunt wurden die Tanzvorführungen, die mit den Tanzküken und den Tanzmäusen aus den vereinseigenen Reihen kamen. Aus Untermeitingen stattete die Kindergarde der Faschingsgesellschaft Imhofia einen Besuch ab und begeisterte mit einer fulminanten Tanzeinlage. „Für uns gehört dieser Kinderfasching jedes Jahr dazu, da bei uns auch zahlreiche Tänzerinnen aus Graben aktiv sind“, sagte Monika Klöss, die zusammen mit Tanja Merz die Gruppe trainiert. Als weiterer Höhepunkt erwies sich, wie in den vergangenen Jahren, der Auftritt der Bonbonprinzessin. Amelie Sudmann präsentierte sich tanzend in einem weißen Brautkleid und warf Süßigkeiten aus ihrem großen Korb in die johlende Menge.