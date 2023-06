Betrunkener Radfahrer beleidigt nachts Polizeibeamte

Ein Radfahrer ist nachts auf der Straßenmitte in Graben unterwegs. Als ihn die Polizei anhält, wird er ausfallend.

Mitten auf der Bahnhofstraße war ein Radfahrer am Sonntag gegen 0.30 Uhr in Graben unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Mann an. Laut Polizei zeigte sich der 67-Jährige uneinsichtig und beleidigte die Beamten mehrmals.

Einen Alkoholtest lehnte er ab. Weil er aber offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 67-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen einer Trunkenheit im Verkehr sowie der Beleidigungen verantworten. (AZ)