Graben

Blues im Bürgerhaus

Das Hubert Hofherr Septet spielt am Freitag, 17. November, im Bürgerhaus Graben.

Plus Chicago Blues, das ist die große Liebe von Hubert Hofherr, der mit seinem Septet am Freitag, 17. November, nach Graben kommt.

Von Reinhold Radloff

Er ist im Schwabmünchner Raum kein Unbekannter. Die Freunde der Konzerte von der Buchhandlung Schmid kennen ihn unter anderem von Abenden mit dem Gitarristen Oliver Mally. Hubert Hofherr, der gebürtige Niederbayer, entdeckt schon früh seine Liebe zum Chicago-Blues. Bereits während seines Musikstudiums wird er Mitglied der Band "The Bluesgangsters" und unternimmt mit ihnen eine mehrwöchige Tournee durch Europa und Amerika. Ab 1986 studiert er im Raum Chicago intensiv den Chicago Blues entwickelt Kontakte zu Bluesgrößen.

Hofherr arbeitete mit Peter Maffay zusammen

Im Herbst 1991 legte Hofherr sein Staatsexamen an der LMU und der Musikhochschule München ab, entschied sich aber gegen eine Laufbahn in der Schulmusik und emigrierte in die USA, wo er sich viel Anerkennung erarbeitete. Nachdem ihn die Einwanderungsbehörde des Landes verwiesen hatte, kehrte er nach Deutschland zurück und gründete mehrere Bands. Auch im Studio ist Hubert Hofherr ein gefragter Musiker. 2003 engagierte ihn zum Beispiel Peter Maffay für Aufnahmen für das Rockmusical "Tabaluga".

