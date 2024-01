Blues im Bürgerhaus

Die Band "Muddy What?" tritt in Graben auf

Ein Fragezeichen im Bandtitel, das gibt es auch nicht alle Tage. Bei "Muddy What?" Ist das sogar Programm. Die besondere Funky-Blues-Band tritt am Donnerstag, 25. Januar, im Bürgerhaus in Graben auf.

Der Bezug zu Muddy Waters, laut dem Rolling Stone Magazine einer der größten Musiker aller Zeiten, liegt auf der Hand. Die Blues-Band covert nicht nur alte Songs, sondern zerlegt sie und baut sie neu auf, schafft also Neuinterpretationen. Satter, erdiger Blues ist zu hören. Und noch etwas ist besonders an der Band: Sie besteht, wie beim Blues üblich, nicht aus alten Männern, sondern hat eine junge Lead-Gitarristin (Ina Spang), die flankiert wird von ihrem Bruder, Gitarrist Fabian Spang, und Schlagzeuger Michi Lang. Der Ruf der Gruppe ist inzwischen so gut, dass sie in aller Welt auftritt und weltweit Anerkennung genießt sogar in Memphis Tennessee. Und: "Muddy What?" gewannen die German Blues Challenge 2021.

Das Trio wuchs in Schwabach bei Nürnberg auf

Das Trio wuchs in Schwabach bei Nürnberg als Kinder musikbegeisterter Musiker auf, hörte deren Schallplatten rauf und runter und wurde auf Blues-Konzerte mitgenommen. Irgendwann fingen die Drei dann an, selbst Musik zu machen, natürlich Blues, nennen ihre Stilrichtung aber New Blues. Sie spielen ein breit gefächertes Repertoire von gefühlvollen, auch selbst verfassten, zwischen Folk und Blues liegenden Balladen und interpretierten Dylan-, Hendrix- und natürlich Muddy-Waters-Klassiker. In einem Interview sagten sie mal: "Wir fühlen uns nicht verpflichtet, eine Tradition weiterzuführen. Wenn, dann nur in dem Sinn, ihn modern zu halten und unsere eigene Note reinzubringen. Man würde dem Blues keinen Gefallen tun, wenn man die Sachen eins zu eins nachspielt."

Hier gibt es Karten

Der Terminkalender der preisgekrönten Band ist gut gefüllt. Da passte das Konzert im Bürgerhaus in Graben, veranstaltet von der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, grade noch hinein. Schon im nächsten Monat geht es dann auch zu einem großen Festival nach Panama.

Info: Die Band Muddy What spielt im Bürgerhaus Graben am Donnerstag, 25. Januar, ab 20 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid, im Internet und an der Abendkasse.