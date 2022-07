Buben und Mädchen programmieren einen Lernroboter

Programmieren im Kindergarten – geht das? Ein kleiner Roboter an der Villa Kunterbunt in Graben und die LEW-Bildungsinitiative machen es möglich.

Während eine zunehmend digitalisierte Welt oft schon zum Alltag von Kindern gehört, wird eines häufig noch vernachlässigt: Das Verständnis für die Hintergründe, um Funktionsweisen moderner Technologien zu erlernen. Dass das spielerisch geht, und zwar ohne Computer, Handy oder Tablet, beweist ein Lernroboterset, das im Rahmen des Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative verlost wurde.

Die Kita Villa Kunterbunt in Graben hatte sich für das Set beworben – und prompt per Los den Zuschlag erhalten. Der Energieversorger stellt den Kindern das Set zur Verfügung, das Nachwuchsinformatiker ab vier Jahren analog und ohne Vorbildung an die Themen des logischen Denkens und Programmierens heranführt.

Roboter kann sogar Singen und Tanzen

Durch das Aneinanderreihen von Pfeilen zur Bewegung und Drehung kann ein Weg vorgegeben werden. Durch Plättchen für Funktionsblöcke, Zahlen und Programmierschleifen können Bewegungsabläufe zusammengefasst und wiederholt werden. Sogar Singen und Tanzen sind Aktionen, die dem Roboter aufgetragen werden können. In den Begleitheften warten zusätzliche Knobelaufgaben in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen darauf, durch Experimentieren, Beobachten und Analysieren gelöst zu werden.

So erlernen die Kinder wichtige Grundzüge der Informatik und machen erste Erfahrungen damit, wie Eingabe und Ausgabe zusammenhängen. Mit Kreativität fördern die kleinen Forscher und Forscherinnen ihr technisches Verständnis. (AZ)