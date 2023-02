Graben

vor 36 Min.

"Die Landklinik": Ganz normaler Wahnsinn in einem kleinen Krankenhaus

Plus Die Theatergruppe des Musikvereins Graben arbeitet schon fleißig an einer Komödie rund um eine ländliche Klinik. Wie die Vorbereitungen laufen und was die Besucher erwartet.

Von Uwe Bolten Artikel anhören Shape

Noch fehlen die Kulissen auf der Bühne des Bürgersaals. Die Proben der Theatergruppe des Musikvereins Graben laufen aber schon auf Hochtouren. "Die Landklinik" steht in diesem Jahr auf dem Plan. "2020 hatten wir die Probenarbeit weit über die Hälfte abgeschlossen. Dann drohte der Lockdown, und wir haben entschieden aufzuhören", erinnert sich Spielleiter Volkmar Angerer. "Und dann kam die Maßnahme und wir waren froh, dass wird uns zeitig entschieden haben". 2022 hätte sich die Laienspielgruppe bewusst gegen eine Aufführung entschieden, obwohl andere Theatergruppen schon wieder gespielt haben. "Uns erschien es noch zu früh und wir haben einstimmig darauf verzichtet", berichtet Angerer. In diesem Jahr stehe der Aufführung des Stücks von Marion Stowasser-Fürbringer aber nichts im Wege.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen