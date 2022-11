Autorin und Fernsehjournalistin Romy Hausmann liest in Graben

Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Das beweist das Werk der hoch dekorierten Erfolgsautorin Romy Hausmann. Nun stellt sie ihr neues Buch vor.

Bei ihrem ersten Schwabmünchner Auftritt, damals im Möbelhaus Bruckner, löste Romy Hausmann Begeisterung aus. Die Schriftstellerin, Fernsehjournalistin und Medienberaterin las nach "Liebes Kind" und "Marta schläft" aus ihrem dritten Werk "Perfect Day". Faszinierende Kriminalfälle sind ihre Spezialität - Fälle, die so grausam sind, dass man sie sich als Autor gar nicht ausdenken kann.

Diesmal liest Hausmann aus "True Crime". Das Buch beinhaltet eine ganze Reihe von Fallerzählungen, also Kriminaldelikte, die tatsächlich passiert sind. Dafür führte sie einfühlsame Gespräche mit Angehörigen und Opfern, Tätern und Ermittlern, mit renommierten Richtern, Forensikern, Medizinern und Trauma-Experten. Dabei spürt sie Geschichten hinter den Fällen auf und verdichtet sie zu einer sehr persönlichen Tagebuch-Erzählung über die Macht der Gefühle von Opfern und Hinterbliebenen, zerstörte Leben und den Versuch, einen Abschluss zu finden.

Leidenschaft fürs Schreiben

Die Wurzeln von Romy Hausmann liegen in der DDR, was sie auch gern in ihre Romane auf die eine oder andere Weise einfließen lässt. Hausmann wurde 1981 geboren, absolvierte die Schule und interessierte sich für Medien und Kommunikation. So wurde sie Fernsehjournalistin und konnte auch ihre Leidenschaft für das Schreiben beruflich nutzen. Außerdem arbeitet sie als Medienberaterin und bezeichnet sich selbst als Lebenskünstlerin. Sie liebt die Natur und die Abgeschiedenheit. In ihrem Waldhaus bei Stuttgart reifte schließlich die Idee, einen eigenen zu schreiben. Dort findet sie Ruhe und Inspiration und kann sich voll auf das Schreiben konzentrieren.

Ideen sammelt sie in der Abgeschiedenheit

Das Erfolgsrezept von Romy Hausmann: Sie genießt die Ruhe in der Natur und sammelt in der Abgeschiedenheit ihre Ideen. In der Dunkelheit erkennt sie dann die bedrohlichen Züge, die der Wald auch zeigen kann. Dann taucht die Autorin ein in ihre Ideen und lässt sich von ihren Empfindungen leiten. Was daraus entsteht, hat bislang eine große Leserzahl begeistert. Die Lesung im Bürgerhaus Graben beginnt am Donnerstag, 24. November, um 20 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid und an der Abendkasse.

