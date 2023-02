Die Postfiliale in Graben schließt und öffnet an neuem Standort

Wo in Zukunft Pakete abgegeben werden können.

Der Mietvertrag der Poststelle in der Bahnhofstraße in Graben endet. Die Filiale wird Ende Februar vorübergehend in die Ostseite des ehemaligen Pfarrhauses Lagerlechfeld an der Jahnstraße umziehen, bis der Einzug in das Gebäude der Raiffeisenbank ebenfalls in der Jahnstraße möglich wird.

Edeltraud Alboya, im Dorf besser bekannt als „die Traudl“, hat derzeit noch keine Umzugskartons in ihrem Geschäft stehen. „Ich weiß, dass der neue Standort neben der Martinskirche nicht optimal ist, aber wir können damit den Betrieb weiter aufrechterhalten“, sagt sie und hofft, dass ihr die Kundschaft bei dieser Zwischenlösung treu bleibt. Die bekannten Öffnungszeiten würden nicht geändert, teilt sie mit. Lotto und Paketservice blieben bestehen, den Verkauf von Getränken werde es jedoch nicht mehr geben, so Alboya. Mit Zuversicht schaut sie auf den Mai 2024, da sie dann voraussichtlich in die lichtdurchfluteten Geschäftsräume der jetzigen Raiffeisenbank ziehen könne.

Postfiliale: Ort mit einem Rahmenplan entwickeln

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es noch um ein ganz anderes Thema. Der städtebauliche Rahmenplan für den Altort Graben, erstellt vom Münchener Planungsbüro Ortegestalten, definiert Leitlinien für Baumaßmaßnahmen, ohne dezidierte Vorgaben zu machen. Nach Bestandsaufnahmen und Bürgerbeteiligung im Jahr 2020 wurde der Plan entwickelt und vom Gremium einstimmig angenommen. „Der Rahmenplan bietet mehr Flexibilität in der Nachverdichtung für die Gemeinde als ein fester Bebauungsplan“, argumentierte Bürgermeister Andreas Scharf für das Papier. „Die rückläufige Entwicklung der Landwirtschaft und der wachsende Immobilienboom stellen seit Jahren eine Bedrohung für die typische Bebauung dar. Der Gemeinderat sah es daher als wichtige Aufgabe an, nach Wegen zu suchen, wie man unbeschränkten Geschoßwohnungsbau vermeiden kann, ohne den Eigentümern die Entwicklungsmöglichkeiten für die Nutzung ihrer Flächen zum eigenen Bedarf zu nehmen“, so Scharf.

Die im April aufgenommene Diskussion um die Errichtung einer Calisthenics-Anlage fand auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sein Ende. Das Gremium beschloss die Anschaffung dieser ortsfesten Sportgeräte für die Freizeitanlage in Lagerlechfeld, wenn die Fördermöglichkeiten abschließend geklärt sind. Die Gesamtkosten ohne Förderung belaufen sich auf rund 20.000 Euro. Bei Calisthenics handelt es sich um ein Training, bei dem nicht isolierte Übungen im Vordergrund stehen, sondern die Gesamtheit aller Muskeln. Dabei kommen keine zusätzlichen Gewichte zum Einsatz, das Hauptgewicht ist der Körper selbst. Wenn alles nach Plan laufe, könne im Herbst 2023 mit der Eröffnung gerechnet werden, war aus dem Rathaus zu hören.

Graben setzt auf LED für die Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nähert sich dem Ende zu. „Laut LEW sind bereits 84 Prozent der aktuell 756 Leuchten umgerüstet, der Rest soll in den nächsten Wochen folgen“, berichtete Scharf aus einer Mitteilung des Energieversorgers. Die verbleibenden fünf Überspannleuchten im Dorf sollen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen umgerüstet werden, sagte er ergänzend.

Für die mittlerweile vergriffene letzte Auflage der Gemeindebroschüre soll nach Willen des Gremiums in reduzierter Stückzahl neu aufgelegt werden. „Wir sollten diese Auflage, die Neubürgern und Gästen zur Verfügung gestellt werden kann, nicht mehr werbefinanziert produzieren, da der zeitliche Aufwand dafür immens ist“, begründete der Bürgermeister. Jetzt sollen Angebote eingeholt werden. Die diesjährige Flursäuberung soll wieder im „Corona-Modell“ stattfinden. Die Dorfgemeinschaft wird aufgerufen, in einer zehntägigen Phase selbstständig mitzuwirken, anschließend würden die gesammelten Abfälle an definierten Stellen vom Bauhof abgeholt. Als Zeitraum brachte Andreas Scharf den 11. bis 21. April ins Gespräch.