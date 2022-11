Die Wonderboys huldigen in Graben Bob Dylan

Eine tiefe Verneigung vor Bob Dylan und seinem Werk steht am kommenden Sonntag mit den Wonderboys im Grabener Kulturzentrum an.

Der sich immer wieder im musikalischen Ausdruck wandelnde Bob Dylan gilt als einer der einflussreichsten Musiker unserer Zeit. Mit seiner unverkennbaren Stimme und meinungsstarken Texten gilt er als Inkarnation einer Gegenkultur und Liederschreiber des Jahrhunderts, den das US-Nachrichtenmagazin Newsweek schon 1997 als „the man who did to popular music, what Einstein did to physics“ bezeichnete. Frei übersetzt: Dylan hatte auf die Pop-Musik denselben Einfluss wie Einstein auf die Physik.

Als erster Musiker erhielt er den Literatur-Nobelpreis

Als erster Musiker überhaupt erhielt Dylan im Jahr 2016 den Literatur-Nobelpreis für „seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ und löste damit einen Sturm der Begeisterung bei seinen Fans und einen Sturm des Protestes bei ebenso vielen Literaturfeuilletonisten aus. Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete die Zuerkennung gar als „Witz“.

Eine Zeit, in der Lieder noch politische Ansagen machten

Diesen Ausnahmemusiker huldigen nun die Wonderboys am Sonntag, 6. November, im Grabener Kulturzentrum. Einlass ist ab 18.30 Uhr. „A Tribute to Bob Dylan“ heißt das Bühnenprogramm und ist mehr als ein Konzert. Mit einem Querschnitt aus vielen bekannten Songs, untermalt von einer visuellen Präsentation, die die wichtigsten Stationen Bob Dylans nachzeichnet, und unterfüttert mit Hintergründen zu den Liedern, kündigt sich ein besonderes Spektakel an. Die Wonderboys, Daniel Vazquez und Karl Poesl, versprechen dem Publikum ein Eintauchen mit Augen und Ohren in eine Zeit, in der Folk-, Rocksongs und Balladen noch politische Ansagen machten und Musikkünstler auf der Straße für Frieden demonstrierten.

Dass es Vazquez und Poesl um mehr geht als um Dylans Gitarrenklänge, spiegelt auch das Handout mit den Liedertexten wider, das die Gäste über den zeitlichen Hintergrund und den sozialen und persönlichen Kontext aufklären soll, indem sich Dylan zur Entstehungszeit eines Songs bewegte.

Seine Lieder prägten die Wonderboys

Bei Vazquez und Poesl hatten Dylans Songs eine zündende Wirkung für ihre musikalische und persönliche Entwicklung. So prägte das allererste von Bob Dylan aufgenommene Lied „Song to Woody“ die musikalischen Anfänge von Daniel Vazquez. „Blowin in the Wind“ und „Like a Rolling Stone“ mit seiner ätzenden Sozialkritik weckten bei Karl Poesl das Interesse für Politik.

Karten für die Wonderboys gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, Telefon 08232/962132 oder per Mail an sabine.biedermann@graben.de.