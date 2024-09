Diebe machen auf einer Baustelle in Graben Beute

Ein Trennschleifer ist am Samstag zwischen 8.30 und 15 Uhr auf dem Baustellengelände eines Logistikunternehmens in Graben gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt zu dem weitläufigen Baustellengelände und klauten in einem unbeobachteten Moment den Trennschleifer einer dort tätigen Baufirma. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise unter Telefon 08232/96060. (AZ)

