Ein besonderes musikalisches Erlebnis

Die Kinder der Grundschule Graben erwartete jüngst eine besondere Veranstaltung: die Aufführung des Werks „Karneval der Tiere“ im benachbarten Kulturzentrum.

Vor mehr als 100 Jahren komponierte der Franzose Camille Saint-Saëns den „Karneval der Tiere“. In den 14 kurzen, meisterhaft gespielten Musikstücken erwachte ein tierisches Spektakel auf einer Lichtung im Dschungel: Löwen, Elefanten, Schwäne, Hühner, Fische und sogar Fossilien wurden musikalisch zum Leben erweckt und sorgten für eine faszinierende Klangreise. Das Konzert wurde als Teil des Young Classics Festivals von Ramon Boss und Paula Gutfleisch konzipiert und von den herausragenden Musikern der „Young Classic Chamber Artists Augsburg“ dargeboten. Das Ziel der Gruppe ist es, eine neue Art der Präsentation und Umsetzung von Klassik zu erreichen, um die klassische Musik für alle erlebbar zu machen und junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern.

Die zehn Musikerinnen und Musiker sowie Erzählerin Frida Auguste nahmen die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine lebendige Reise durch die Welt der Tiere. Die Kinder waren nicht nur Zuschauer, sondern aktiv eingebunden: So wurde gerätselt, getanzt, gehüpft, Popcorn genascht und vor allem viel gehört. Zum Ende der Aufführung genügten den Kindern einige wenige Töne, um zu benennen, welches der Tiere gerade auf der Lichtung tanzt. Ein unvergessliches und lehrreiches Erlebnis, das die Kinder auf spielerische Weise an die Welt der klassischen Musik heranführte und sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.