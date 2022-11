Ein Dach für den Parkplatz? Amazon in Graben will mehr Photovoltaik

Plus Ein neues Bauvorhaben des Onlinehändlers Amazon stand im Gemeinderat Graben auf der Agenda. Auch Grundschule und Kindergarten waren dabei Themen.

Die seit einiger Zeit verfügbare Graben-App für Android- und Apple-Geräte ist nach Aussage der Entwicklerfirma Cosmea ein Erfolg. "Die App hat über 3500 Nutzer. Dieser hohe Wert wird insbesondere auf das erfolgte persönliche Anschreiben zurückgeführt", berichtete Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.