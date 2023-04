Amazon gibt einen Blick hinter die Kulissen – und Sie können dabei sein

50 Leserinnen und Leser können sich das Logistikzentrum von Amazon in Graben bei Führungen anschauen. Wir verlosen Tickets.

Amazon in Graben gehört zu den größten Arbeitgebern im Augsburger Land. Fast 2000 Menschen sind am Standort auf dem Lechfeld beschäftigt. Am 20. April dürfen 50 Leser einen Blick hinter die Kulissen des Versandriesen werfen. Amazon bietet zwei Betriebsführungen an – die Redaktion verlost dazu die Tickets.

Beim exklusiven Blick hinter die Kulissen können sich die Teilnehmer am Tag der Logistik ein Bild von der Arbeit bei Amazon und Karrieremöglichkeiten in der Logistik machen. Sie erfahren bei den jeweils einstündigen Rundgängen zudem mehr über die Prozesse, Arbeitsabläufe und technischen Innovationen. So werden die Mitarbeitenden in Graben seit 2021 beispielsweise von Transportrobotern unterstützt. Das heißt: Roboter bringen Regale mit Artikeln direkt zu den Mitarbeitenden in der Wareneinlagerung- und entnahme, wodurch Laufwege entfallen.

Amazon investierte 2020 und 2021 rund 150 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes. Die Nutzfläche im Logistikzentrum wurde so von rund 110.000 auf rund 175.000 Quadratmeter erweitert. Die Inbetriebnahme der neuen Robotik-Hallen feierte der Standort im September 2021 und damit fast genau zehn Jahre nach der Eröffnung.

Exklusive Führung bei Amazon: Wie man mitmachen kann

Es werden Touren angeboten: Die erste Führung beginnt um 9 Uhr, die zweite um 13. Die Redaktion verlost 25-mal zwei Tickets. Wer gewinnen will, schickt bis zum 17. April eine E-Mail mit dem Stichwort Amazon an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte die komplette Adresse samt Telefonnummer sowie die bevorzugte Führung (Vormittag oder Nachmittag) angeben.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Teilnehmenden gebeten, flache und geschlossene Schuhe zu tragen. Sandalen, Clogs oder Absatzschuhe sind nicht erlaubt. Laut Amazon sind die Touren mit Treppensteigen und längeren Wegstrecken verbunden. Kinder ab zwölf Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen an der Tour teilnehmen.

Verdi ruft zum Arbeitskampf auf

Unterdessen rief die Gewerkschaft Verdi mit Beginn der Nachtschicht am Mittwoch zum Arbeitskampf auf. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft will auf die drohende Armut der Beschäftigten aufmerksam machen. Viele von ihnen hätten am Monatsende kaum mehr Geld für Benzin, um zur Arbeit zu kommen. Das sei dramatisch, sagte Streikleiter Thomas Gürlebeck.