Graben

Eine Eventbücherei mit Vorbildcharakter

Plus In Graben ist die Bücherei im Gemeindeleben tief verwurzelt. Viele Aktionen und ein engagiertes Team, aber auch das schöne Ambiente machen daraus eine Vorzeigebücherei.

Von Elmar Knöchel

Was man auch in einem kleineren Ort mit Liebe, Geld und viel Engagement auf die Beine stellen kann, das zeigt sich am Beispiel der Gräbinger Gemeindebücherei auf besonders eindrucksvolle Weise. Die modernen Räume sind so ausgelegt, dass dort jederzeit Veranstaltungen durchgeführt werden können. Natürlich ist das für das Team um Leiterin Susanne Adler mit Arbeit verbunden. Denn dann müssen die Regale mit den Büchern herausgerollt und am folgenden Tag rechtzeitig zur Öffnung wieder hereingebracht werden. Rund zwei Stunden dauere das jedes Mal. Doch das zahle sich aus, so Adler. Denn die Bücherei sei dadurch sehr gut ins Gemeindeleben eingebunden.

