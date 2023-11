Eine Lesung im Zeitgeist der 1980er-Jahre

Bei der WeinLese in Graben hören die Gäste Passagen aus dem Roman „Liegen lernen“.

Ein gelungener Abend war es für alle, die sich zur WeinLese-Veranstaltung im Gräbinger Büchereibistro eingefunden hatten. Um Wein- und Käsegenuss rankte sich Jazz-Musik des An’D Sharp Quartetts mit Hebbe Heim, Andi Scharf, Wolfi Weber, Heiner Lehmann und Gastmusiker Tom Jahn an der Hammond-Orgel. Letzterer hatte für seine Hammondorgel ein „Leslie“ mitgebracht, ein so urig wie beeindruckendes Instrument, das das Audiosignal durch rotierenden Schallabstrahler, die vor den Lautsprechern sitzen, moduliert. Für Zuhörer wird dadurch ein wabernd schwingender Klang wahrnehmbar.

Unterhaltsam muss es sein

Vorleserin Anna Biedermann hatte sich erst wenige Tage zuvor für Passagen aus dem Buch „Liegen lernen“ von Frank Goosen für den Literaturteil der Veranstaltung entschieden. Nicht jedes Buch eigne sich für das Vorlesen bei der WeinLese, sagt Biedermann. Und auch die Passagen müssen mit Bedacht ausgewählt werden. „Auf keinen Fall ernste Belletristik. Unterhaltsam, nicht zu tiefgründig muss es sein.“ Gut seien auch Passagen, in denen vorsichtig Erotik durchscheine. Und auch der erzählte zeitliche Hintergrund und das Lokalkolorit seien wichtig, wenn beim Publikum Erinnerungen angestoßen und so die Aufmerksamkeit eingefangen werde. „Humor muss dabei sein, auch ein bißchen Traurigkeit, was die Leute anrührt, sie fast zum Weinen bringt“, meint Anna Biedermann.

So schildert der Roman „Liegen lernen“ (erschienen 2000) den Zeitgeist der 1980er Jahre und die Geschichte von Helmut, der 1982 sein politisches Engagement als Oberstufenschüler beginnt, um die Schülersprecherin Britta zu beeindrucken. Die 1980er Jahre mit Nato-Doppelbeschluss, Contras und Sandinisten in Nicaragua, Dritte-Welt-Bewegung liefern Helmut und Britta viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Eine Klassenfahrt ins geteilte Berlin in fühlbarer DDR-Überwachungsatmosphäre bringt die beiden einander näher.

Wie sinnvoll ist ein Farbfernseher?

Graue Sitzgarnitur im Wohnzimmer, Diskussion um die Sinnhaftigkeit eines Farbfernsehers, der das Schwarzweiß-Gerät ersetzen sollte, Eltern, die stumm nebeneinander saßen und „Was bin ich“ mit Robert Lembke guckten: Lokalkolorit der 1980er Jahre in einem bürgerlichen Wohnzimmer. Erste schüchterne Annäherungsversuche und vorsichtige sexuelle Erfahrung: die Hand auf der Brust eines Mädchens, die erste Freundin „mit der man geht“, erotische Sensationen erzählt unter Jungs.

Gebannt und amüsiert tauchte das Publikum im Bistro ein in die Szenenschilderungen, die Erinnerungen an die eigene Jugend wachriefen.