Eminem wird in Graben zur rappenden Bratwurst

Die beiden Ausnahmemusiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann bekommen in Graben tosenden Applaus.

Einen fantastischen Abend in Grabens Büchereibistro genossen die Gäste beim Konzert der Ausnahmemusiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann.

Seit mehreren Jahren gehören die beiden mit ihrer musikalischen Impro-Show "Notenlos durch die Nacht" zum Stammrepertoire im Veranstaltungsprogramm der Initiative Kultur pur Lechfeld. Sie überraschen bei jedem Konzert immer wieder von Neuem mit spontaner Imitation bekannter Interpreten, wenn sie sich den musikalischen Vorgaben des Publikums aussetzen und dessen Lachmuskeln beanspruchen.

Eros Ramazzotti als Abba-Fan beim Konzert in Graben

So war an diesem Abend beispielsweise zu erfahren, dass Eros Ramazzotti ein großer Abba-Fan ist und bereits unter anderem "Thank you for the music" italienisch gecovert habe, was das Duo dann stil- und stimmecht umsetzte und fremdsprachliche Textschwächen mit nicht zu übertreffender Komik durch italienische Speisenamen füllte. Die Gäste erfuhren auch, dass Heino den "Hound Dog" von Elvis Presley in die volkstümliche Coverversion "Jagdhund" umgesetzt habe, die die beiden wiederum in Heino-Manier tief stimmig und dunkelbebrillt mit Bierzelt-Rhythmen durch das Bücherei-Bistro schepperten.

Das Komiktalent von Bastian Pusch gipfelte in der genialen rappigen Eminem-Interpretation einer singenden Bratwurst und wurde mit Lachsalven und tosendem Beifall der Gäste belohnt. Was auch immer das Publikum an Stilrichtung, Interpreten, Songs vorgab, das Duo lieferte: spontan, einfallsreich, komisch, musikalisch genial. Und erhielt viel Beifall und Anerkennung. Eine Einladung auf die Gräbinger Bühne im nächsten Jahr dürfte gesichert sein.

