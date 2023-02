Energiecheck: Experten stellen Häuser auf den Prüfstand

Plus Die Gemeinde fördert eine Vor-Ort-Beratung zum Thema Energieverbrauch von Ein- und Zweifamilienhäusern im kommunalen Bereich. Das Haus des Zweiten Bürgermeisters Ulrich Knoller machte den Anfang.

Zum zweiten Mal, nach 2021, können sich Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern in Graben an der Aktion Check-Dein-Haus, durchgeführt vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (kurz Eza), anmelden und die Immobilie im Rahmen einer zweistündigen Vor-Ort-Beratung auf energetische Optimierungsmöglichkeiten betrachten lassen. Die unabhängigen Fachleute besprechen mit den Besitzern, wie der Energieverbrauch gesenkt und gleichzeitig der Wohnkomfort gesteigert werden kann. 50 Beratungsgutscheine stellt die Gemeinde kostenfrei zur Verfügung.