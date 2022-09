Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

In Graben fielen der Polizei zwei junge Männer auf, die auffallend unsicher auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Der Grund konnte schnell festgestellt werden.

Am Sonntagmorgen fielen einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Schwabmünchen um 5.30 Uhr in der Lazarettstraße in Graben zwei Personen auf Fahrrädern auf. Sie fuhren nebeneinander, unsicher und schwankend in Richtung Bahnhof. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Grund für die unsichere Fahrweise schnell geklärt werden. Die beiden Männer aus Augsburg, im Alter von 20 und 21 Jahren, hatten die beiden mit einem Spiralschloss an der jeweiligen Mittelstange zusammengesperrten Fahrräder kurz zuvor für den Nachhauseweg in Graben entwendet. Die gestohlenen Fahrräder wurden durch die Polizei sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Polizei eingeleitet. (AZ)