Fahrradfahrer stürzt über Anhängerdeichsel

Die Deichsel eines abgestellten Anhängers übersah am Donnerstagmorgen ein Fahrradfahrer in der Hermesstraße in Graben. Der 53-jährige Mann stürzte gegen 5.20 Uhr und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war laut Polizei nicht erforderlich.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun gegen Verantwortlichen des Anhängers wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)