Fast eine halbe Million Euro Schaden: Brand breitet sich unbemerkt in Doppelhaushälfte aus

Als die Eigentümerin den Brand bemerkt hat, haben die Flammen schon lange gelodert. Am Donnerstag gegen 05:20 Uhr kam es laut Polizei zu dem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Graben. Dieser wurde durch einen technischen Defekt der Elektrik ausgelöst.

Die Eigentümerin, welche die angrenzende Haushälfte bewohnt, bemerkte den Brand aufgrund des fehlenden Stroms. Anhand der Brandspuren ließ sich feststellen, dass er bereits vor etwa zehn Stunden ausgebrochen war und sich unbemerkt langsam ausbreitete. 30 Feuerwehrleute aus Graben und Schwabmünchen hatten das Feuer binnen zwei Stunden gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 450.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, da die betroffene Doppelhaushälfte noch leer steht stand. (mjk)