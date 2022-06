Fragebogen: Wie hat Corona das soziale Leben in Graben verändert?

Die Corona-Pandemie hat das soziale Leben in Graben auf den Kopf gestellt. Ein Fragebogen soll nun klären, welche Auswirkungen die Beschränkungen hatten.

Von 2013 bis 2016 führte die Gemeinde Graben zusammen mit der Caritas das Projekt „Wir daheim in Graben“ mit Vera Lachenmaier durch. In dieser Zeit sind viele wichtige Angebote entstanden: die Nachbarschaftshilfe, der Helfer-Pool, ein Fahrdienst, ein wöchentlicher Mittagstisch. Es entstand auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit Themen wie Barrierefreiheit beschäftigte und eine informative Broschüre entwickelte.

2020 kam dann Corona mit dem Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepten, sodass viele Angebote nicht mehr möglich waren. Im Verlauf der Pandemie war zu spüren, dass der Umgang mit dem Virus die Gesellschaft verändert. In einem ersten Schritt in Richtung Normalität hat die Gemeinde Graben im Februar in einem Workshop mit den Organisationen, Verbänden und Vereinen einen Fragebogen entwickelt. Die Intention dahinter ist, direkt von den Menschen in der Gemeinde zu erfahren, wie sich Corona auf das soziale Leben ausgewirkt hat. Außerdem möchte die Gemeinde abfragen, welche Ideen für die Zukunft bestehen.

Den Fragebogen kann man unter https://lechfeld.de/buergerfragebogen-soziales-leben-in-graben-mit-und-nach-corona/ herunterladen. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, den ausgefüllten Fragebogen bis Mitte Mai in den Briefkasten am Rathaus Graben zu werfen. Anschließend werden die Antworten ausgewertet, zusammengestellt und voraussichtlich Ende Mai in einer Zukunftswerkstatt besprochen. (AZ)