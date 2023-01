Frau ist mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Die Fahrerin fällt der Polizei mit ihrer unsicheren Fahrweise in Graben auf.

Ohne Führerschein ist eine 63 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen in der Lechfelder Straßein Graben Auto gefahren. Ihre unsichere Fahrweise fiel der Polizei auf, die sie stoppen wollte. Die Fahrerin ignorierte allerdings mehrere Anhalteversuche der Beamten. Erst nachdem sich das Streifenfahrzeug der Fahrerin in den Weg gestellt hatte, hielt sie an. Bei der Kontrolle zeigte die Frau eine schlecht kopierte Fahrerlaubnis, die sehr schnell als Totalfälschung erkannt wurde, berichtet die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Schließlich räumte die 63-Jährige ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Sie durfte nicht weiterfahren und erhält eine Anzeige. (AZ)