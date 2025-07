Frühjahrskonzert beim Musikverein Graben

Im Rahmen des Frühjahrskonzertes des Musikverein Graben wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirk 13 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund Rudi Simacek langjährige aktive Musikerinnen und Musiker geehrt und Urkunden für die abgelegten Musikerleistungsabzeichen übergeben. Manuela Hafner wurde für 30 Jahre aktives musizieren die Ehrennadel in Gold mit Kranz und Ehrenurkunde überreicht. Für 15 Jahre aktives musizieren erhielten Sophia Brugmoser, Lucia Klüber, Franziska Wichmann und Philipp Hammer die Ehrennadel in Silber mit Urkunde. Anna Brugmoser bekam Urkunde und Abzeichen für das Musikerleistungsabzeichen in Silber (D2) und Julian Widmann für das Musikerleistungsabzeichen in Bronce (D1) überreicht. Ebenfalls geehrt wurde Volkmar Angerer. Er war 21 Jahre als Beisitzer in der Vorstandschaft des Musikvereins Graben tätig und hat in dieser Funktion die Theatergruppe des Musikvereins geleitet und den Verein auch sonst tatkräftig unterstützt. Ihm wurde die Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste samt Ehrenurkunde überreicht.

