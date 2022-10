"Gesundheitsschädlicher Leistungsdruck": Streiks bei Amazon in Graben

Rabattaktionen sorgen beim Onlinehändler Amazon für deutlich mehr Arbeit. Am Standort Graben hat die Gewerkschaft Verdi zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen.

In der Wirtschaftskrise werden immer mehr Menschen zu Schnäppchenjägern. Am Dienstag und Mittwoch bot der Onlinehändler Amazon die perfekte Möglichkeit zum Sparen: Dank einer Aktion – dem "Prime Access Sale" – gab es auf viele Produkte starke Rabatte. Was für die Kunden eine Freude ist, bedeutet für die Amazon-Mitarbeitenden deutlich mehr Arbeit – für die sie laut der Gewerkschaft Verdi allerdings nicht entsprechend gewürdigt werden. Daher wird am Standort Graben nun mehrere Tage gestreikt.

In der Nacht auf Donnerstag hatte die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Streikleiterin Sylwia Lech spricht am Donnerstagvormittag von über 300 teilnehmenden Mitarbeitenden. Außerdem rechnet die Gewerkschaftssekretärin damit, dass sich in den kommenden Tagen weitere Beschäftigte dem Streik anschließen werden. Dagegen teilt die Amazon-Pressestelle am Donnerstagmittag mit, dass bislang nur etwa 90 Mitarbeitende dem Aufruf gefolgt sind. Bis inklusive Samstag soll die Arbeit am Standort Graben stillstehen, sagt die Streikleiterin. Die Pressestelle des Konzerns erwartet allerdings keine Auswirkungen auf die Kunden.

Streikleiterin: Viele Kunden würden Aktionstage mittlerweile boykottieren

"Amazon macht trotz der aktuellen Krisen weiterhin Milliardengewinne, aber davon kommt nichts bei den Mitarbeitern an", kritisiert Sylwia Lech. Die Streikleiterin spricht sogar von "gesundheitsschädlichem Leistungsdruck", der durch Rabattaktionen weiter verschärft werde. In der Regel werde an solchen Aktionstagen doppelt so viel bestellt als normalerweise. In der vergangenen Woche mussten sich die Mitarbeiter daher für einige Überstunden eintragen, berichtet Lech.

Allerdings seien laut Amazon während der Aktion am Dienstag und Mittwoch nicht ganz so viele Bestellungen eingegangen, wie von der Gewerkschaft befürchtet wurde. "Wir sehen, dass sich die Bevölkerung immer stärker mit den Mitarbeitern solidarisiert und bewusst nicht mehr an solchen Tagen bestellt. Viele Kunden wissen mittlerweile, wie viel Arbeit und welche Bedingungen dahinterstecken", sagt Lech.

Die jüngste Lohnerhöhung reicht der Gewerkschaft nicht aus

Neben der Rabattaktion habe auch die jüngste Lohnerhöhung zum Streik geführt. „Dass man den Beschäftigten eine angemessene tarifliche Entlohnung verweigert, lassen wir uns nicht gefallen", sagt die Gewerkschafterin. Laut der Amazon-Pressestelle wurde das Einstiegsgehalt am Standort Graben ab September um 6,8 Prozent erhöht und liegt damit bei 14 Euro die Stunde. Außerdem verweist die Pressestelle auf "zahlreiche Extras und Vergünstigungen" wie etwa Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr und zur betrieblichen Altersvorsorge sowie beschränkte Mitarbeiteraktien.

Streikleiterin Sylwia Lech tut die jüngste Lohnerhöhung als "zynisch und fern von Anerkennung und Respekt" ab. Um wie viel Prozent die Löhne erhöht werden sollten, lasse sich nicht pauschal sagen. Dafür seien die Aufgabengebiete zu verschieden. Sylwia Lech betont: "Bei Amazon arbeiten nicht nur Paketpacker. Die Anforderungen für manche Stellen werden immer höher. Das muss endlich wertgeschätzt werden." Die Gewerkschaft fordert Amazon daher auf, sich erneut an den Verhandlungstisch zu setzen.