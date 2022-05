Gewerkschaft ruft Amazon-Mitarbeiter zu mehrtägigem Streik auf

Bei Amazon in Graben haben 300 Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt. Neben höheren Löhnen fordern sie einen besseren Schutz ihrer persönlichen Daten.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1900 Amazon-Mitarbeiter im Logistikzentrum in Graben erneut zum Streik aufgerufen. Eine zentrale Forderung: die Einführung eines Tarifvertrags. Neben höheren Löhnen geht es diesmal auch um einen besseren Datenschutz. So fordern die Beschäftigten Auskunft über möglicherweise vom US-Konzern gespeicherte persönliche Daten.

Wie Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin für den Bezirk Schwaben mitteilt, hatten Beschäftigte bereits zur Nachtschicht am Sonntag ihre Arbeit niedergelegt. "Derzeit beteiligen sich rund 300 Mitarbeitende am Streik", sagt Lech. Die Protestaktion soll bis zum späten Mittwochabend dauern. Die Beschäftigten würden zudem eine finanzielle Wertschätzung fordern. Amazon habe auch in der Corona-Krise massive Gewinne eingefahren. Bei den Mitarbeitenden sei davon aber nichts angekommen, so Lech.

Verdi kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon

Amazon erwartet nach eigenen Angaben keine Auswirkungen auf die Kunden. Alle Pakete würden ankommen. Wie ein Sprecher mitteilt, sei es dem Konzern als Arbeitgeber wichtig, allen Kolleginnen und Kollegen attraktive Jobs mit guten Perspektiven zu bieten. In Graben liegt der Einstiegslohn demnach aktuell bei 12,42 Euro.

Verdi kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und die Anerkennung des Tarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel. Der amerikanische Versandriese hingegen beharrt darauf, die Beschäftigten als Logistiker zu bezahlen. Auch am Standort in Graben hatten die Beschäftigten immer wieder ihre Arbeit niedergelegt - zuletzt zum Ostergeschäft Mitte April.

Sieben Amazon-Standorte sind bundesweit zum Streik aufgerufen

Seit Herbst vergangenen Jahres helfen im Logistikzentrum Transport-Roboter bei der Warenabfertigung. Rund 150 Millionen Euro hatte der Konzern in die neue Technik investiert. Statt 100.000 können bis zu 300.000 Pakete täglich das Zentrum in Graben verlassen. Doch Gewerkschafterin Lech zufolge profitieren die Mitarbeitenden davon kaum. Die Zustände hätten sich mit dem Roboter-System eher verschlechtert, sagt sie. Der Druck und das Arbeitstempo seien noch höher.

Bundesweit betreibt Amazon 17 Logistikzentren. An sieben Standorten sind die Beschäftigten derzeit zum Streik aufgerufen. Neben Graben sind auch die beiden Verteilzentren in Bad Hersfeld sowie Standorte in Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne betroffen.