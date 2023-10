Heimatsound aus der Oberpfalz

Nach dem gelungenen Konzert vor zwei Jahren kommen Susi Raith und ihre Spießer jetzt wieder in den Schwabmünchner Raum: Die Formation tritt im Bürgerhaus in Graben auf.

"Manchmal bin i a Spießer und dann bin i a Genießer und dann bin i a Sonnenschein und dann bin i wia saurer Wein“. Wenn „Susi Raith und die Spießer“ mehrstimmig und begleitet von locker-flockigen Dur-Akkorden auf Gitarre und Ukulele wie vier Zeiserln singen, dann klingt das, lebensfroh und voller Spielfreude. „Mei, wir sind halt alle so, wie wir sind. Jeder mit Ecken und Kanten und jeder auch mal ein Spießer“, sagen sie von sich.

Beinahe 20 Jahre lang sang Susi als die eine Hälfte der Raith Schwestern locker über mehrere Tonlagen. Seit 2019 begleiten sie nun drei weitgereiste Multiinstrumentalisten mit vielfältigen Inspirationen aus Klassik, Volksmusik, Pop und Rock. Musiker aus Leidenschaft, wie sie selbst, die auch noch mehrstimmig singen und vielseitig spielen können. Denn neben Keyboard, Gitarren und Bass wird auch immer wieder auf der Ukulele gezupft, die Quetschn geschwungen, das Schlagwerk bedient.

Klänge aus der Oberpfalz sind in Graben zu hören

Der Sound aus der Heimat, der Oberpfalz, ist deutlich hörbar, aber ohne Kitsch. Mal poppig, mal rockig, mal gefühlvoll. Gitarrist und Bassist Jochen Goricnik, bekannt aus der Ringlstetter-Band, bringt in seinen Arrangements eine Prise Rock’n’Roll mit ein. Sebastian Stitzinger brilliert an Keyboards und Quetschn und singt in den höchsten Tönen.

Max Seelos, dessen Namen man auch von Bands wie dem Keller Steff kennt, sorgt als Sohn der Jazzlegende Ambros Seelos immer für den passenden Groove. Alle bringen sich musikalisch und mit kreativem Songwriting ein. In den Texten geht es um Liebe, Kinderlächeln in Nepal und vielen anderen Alltagssituationen.

Karten für den Auftritt von Susi Raith und die Spießer am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Bürgerhaus in Graben gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet. Außerdem gibt es für jede Veranstaltung des Herbst-Winter-Programms der Buchhandlung Schmid zehn U-25-Tickets, die in der Buchhandlung abzuholen sind.