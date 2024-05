Hofherr-Spetet spielt in Graben handverlesene Lieder

Bues-Musik gibt es am Dienstag im Bürgerhaus zu hören.

Er ist ein alter Bekannter in Schwabmünchen und bei den Veranstaltungen der Buchhandlung Schmid: Hubert Hofherr. Diesmal kommt er mit seinem „Septet“ ins Bürgerhaus nach Graben. Beflügelt durch die Nominierung für den German Blues Award 2022 gründeten Hofherr, Reinhard Soll und Janine Fontaine im Juli 2022 die Band "The Hubert Hofherr Septet". Das Programm der Band besteht aus handverlesenen Songs und sensiblen Eigenkompositionen. Die diatonische Mundharmonika ("Blues Harp") steht als Instrument im Mittelpunkt.

Aufenthalte in den USA prägten seinen Musikstil

Hubert Hofherr sagt von sich selbst: „Meine Musik lebt von der Improvisation.“ Die Anregungen dafür holte sich der gebürtige Niederbayer bei mehreren USA-Aufenthalten und widmete sich dort vor allem dem Chicago Blues. Er spielt die Mundharmonika in allen Facetten exzellent und darf sich ein Meister des „Missisippi Saxophons“ nennen. Für seine Musik hängte er als studierter Musiker den Schuldienst an den Nagel, emigrierte in die USA und war dort schnell in die Blues-Szene Chicagos integriert und mit dort bekannten Bands auf Tourneen unterwegs, bis ihn die Einwanderungsbehörde des Landes verweist. Es folgen viele Band-Gründungen in Deutschland, mit denen er sehr erfolgreich war.

Stilbildend für den Sound des Septets sind neben Hofherr auch Reinhard Soll und Janine Fontaine. Soll begeistert das Publikum mit seiner rauen und rauchigen Stimme. Fontaine legt auf brillante Weise das rhythmische Fundament, das es Hubert und Reinhard ermöglicht, immer wieder die "ausgetretenen Pfade" zu verlassen und in neue Sphären vorzudringen. Im Oktober 2022 erweiterte sich die Band zu einer nun deutsch-österreichischen Formation: Stefan Schubert besticht sowohl durch seine filigrane Rhythmusgitarre als auch durch seine charmante Stimme.

Die Band tritt am Dienstag, 4. Juni, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Graben in der Lechfelder Straße auf. Es handelt sich um einen Nachholtermin der Buchhandlung Schmid vom 17. November 2023. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.