Im Büchereibistro Graben erklangen Lieder von Krieg und Frieden

Der Folkband Ricardo Volkert & Friends gelang es den Bogen zwischen vergangenen und aktuellen Veränderungen zu spannen. Die Zuhörer lauschten gebannt.

Magische Momente blitzten am Sonntagabend im Gräbinger Büchereibistro auf: Dort brachte die Band Ricardo Volkert & Friends Interpretationen altbekannter „Songs of Love and Peace“ mit Gitarre, Percussion, Kontrabass und „Fiddel“ auf die Bühne.

Immer wieder schlug Bandleader Ricardo den Bogen zwischen den Zeiten tiefer Verunsicherung der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg und den Brennpunkten heute. Bei alledem transportierten die Musiker die Sehnsüchte nach Frieden mit Liedern wie: „Times are changin“ oder „A Hundred Miles“.