Graben

vor 16 Min.

Im Märchenzelt in Graben geht es in eine andere Welt

Matthias Fischer lud in seinem Zelt in Graben in die Welt der Märchen ein.

Plus Der Zauberkreis ist der Eingang ins Märchenland: Erzähler Matthias Fischer zieht seine Gäste in den Bann. Er selbst machte seinen Traum zum Beruf.

Von Sebastian Ridder

"Märchen hören hat ganz viel zu tun mit Wohlfühlen. Das ist wie Träumen", sagt Matthias Fischer. Der 57-Jährige sitzt am knisternden Feuer im Märchenzelt, das er in den grünen Wiesen des Kulturzentrums in Graben aufgeschlagen hat. Die kleinen und größeren Gäste sitzen um ihn herum und hören gebannt zu.

