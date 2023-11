In Graben werden Erinnerungen an das Gesellschaftsbild der 1950er-Jahre wach

Als Mutti auf Vati zu Hause wartete: Schlagerkonzert und Lesung im Büchereibistro Graben zeichnen ein ironisches Sittenbild der Nachkriegszeit.

"Planen Sie vorausschauend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn gedacht haben und dass Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen." Mit solchen Ratschlägen aus "Das goldene Buch der Frau", setzte Leserin Anna Biedermann gleich zu Beginn der Konzert-Literatur-Veranstaltung "Wenn die Conny mit dem Peter…", im Bücherbistro von Graben ein ironisches Ausrufezeichen.

Auszüge aus Ratgebern, die den Zeitgeist der gesellschaftlichen Rolle von Mann und Frau in den 1950er-Jahren widerspiegeln, gehörten zur Palette von Schlagern dieser Zeit, die das Saitenmacher-Quartett mit Sabine Olbing (Gesang) Heiner Lehmann (Gesang, Gitarre), Dieter Botzenhardt (Keyboard, Rhythmus) und Andi Scharf (Gesang, Bass) wunderbar interpretierte und mit Melodien wie "Schön war die Zeit" (Freddy Quinn) die unterschiedlichsten Erinnerungen anstießen.

Anleitung zum Glücklichsein: Früher gab es verschiedene Ratgeber für das Zusammensein. Foto: Petra Manz

Lacher oder zumindest ein verschmitztes Schmunzeln: So kommentierten die zum großen Teil älteren Gäste die gesellschaftlichen Gebote ihrer Jugend und ihres jungen Erwachsenen-Seins. Vertraut war vielen das Bild des Ehegatten, der hungrig am Ende des Arbeitstages heimkommt und sich auf "die Aussicht auf eine warme Mahlzeit" freute, die zu "einem herzlichen Empfang“ im trauten Heim gehörte.

Wie Frauen ihre Männer empfangen sollten

Vertrauliche Tipps für Frauen lauteten damals: "Machen Sie sich schick, gönnen Sie sich 15 Minuten Pause, sodass Sie erfrischt sind, wenn er ankommt. Knüpfen Sie ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Seien Sie fröhlich. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach dem anstrengenden Arbeitstag". Denn: "Es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen." Deshalb: "Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht, bieten Sie ihm an, ihm seine Schuhe auszuziehen." Ja gar: "Seien Sie glücklich, ihm zu dienen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Sittsamkeit und Pünktlichkeit

Im Büchereibistro wurden Erinnerungen wach an die Einschränkungen dieser Zeit: Sittsamkeit, Pünktlichkeit, Geschlechtertrennung oder Regeln beim Tanzcafé. Auch die Liebe war damals geregelt und Verstöße gegen die vorherrschenden Sittlichkeitsregeln kamen einer gesellschaftlichen Ächtung gleich, insbesondere für die Frauen. So erinnerten sich Gäste an die strengen Vorgaben ihrer Eltern im Umgang mit der "Ersten Liebe". Denn die Angst gegen den sogenannten "Kuppelparagraf" zu verstoßen, der die Förderung und Tolerierung außerehelichen Geschlechtsverkehrs unter Strafe stellte, hing wie ein Damoklesschwert über jung verliebten Paare.

Lesen Sie dazu auch

Bei alledem ließ sich das Publikum im Büchereibistro von den unbeschwerten Liedern über Heimweh, Fernweh und Liebe von unter anderem. Peter Kraus, Conny Froboess, Cliff Richard, RoccoGranata, Caterina Valente oder Lolita bezaubern, die schon damals Heiterkeit ins Leben brachten und zum Träumen anregten.