Journalist und Autor liest aus seinem neuen Roman

Dennis Gastmann stellt das Buch "Dalee" im Bürgerhaus in Graben vor

Der Journalist Dennis Gastmann hat mehr als 100 Länder bereist und viele Bücher darüber geschrieben. Nun ist sein erster Roman erschienen: Es heißt "Dalee". Dalee ist ein indischer Arbeitselefant, lernt, schwimmend das Meer zu durchqueren, um auf den Andamaneninseln als Arbeitstier eingesetzt zu werden. Der junge Bellini wird ihm als Gefährte gegeben, denn dieser soll das alte Handwerk des Mahuts, des Elefantenführers, erlernen. Die Beiden verbindet bald eine tiefe Freundschaft, doch mit zunehmendem Alter wird Dalee vergesslich, launisch und böse. Er erkennt Bellini nicht mehr und so entsteht eine bedrohliche Situation.

Die Buchhandlung Schmid, die bereits vor etwa fünf Jahren eine Lesung mit Dennis Gastmann organisiert hat, lädt nun den bekannten Autor abermals ein. Diesmal geht es jedoch nur indirekt um das Reisen, denn selbstverständlich besuchte Gastmann Indien, um für sein Buch zu recherchieren. Nachdem er sich 2019 vor Ort einen Eindruck von Land und Leuten gemacht hatte, brach Corona aus. Dankbar nutzte der Autor die Zeit der Quarantäne, um Erlebtes zu Papier zu bringen - diesmal jedoch nicht als Reportage, sondern als Roman. Und so entstand eine magisch-märchenhafte Abenteuergeschichte, in der es unter anderem um das bittere Thema Demenz geht - denn auch Elefanten, so wird geschildert, können tatsächlich vergessen.

Es geht ums Altern und Demenz

Und Dalee, an dem der Leser durchaus menschliche Züge entdeckt, erkennt irgendwann Bellini nicht wieder. Gastmann gesteht, dass er hier Erlebnisse mit seiner geliebten Großmutter verarbeitet hat. Die Erfahrung, dass sich ein Mensch gänzlich nach und nach auflöst und in einer eigenen Traumwelt versinkt, war für ihn eine schmerzhafte Erfahrung. Darum kann der Roman durchaus als Parabel auf das Altwerden betrachtet werden, das Loslassen und Abschied nehmen von jedem von uns verlangt.

Es gab schwimmende Arbeitselefanten

Doch nicht nur Fiktion und Fantasie prägen dieses Buch. Die durchs Meer schwimmenden Arbeitselefanten hat es tatsächlich gegeben. Ein Rodungsunternehmen erkannte die Chance, mit den wertvollen Tropenhölzern der Andamaneninseln viel Geld zu verdienen und nutzte die Arbeitskraft der Elefanten bei der Ausbeutung der nicht erschlossenen Gegend am äußersten Rand des Golfes von Bengalen. Darum ist dem Roman ein Zitat des Meeresbiologen Jaques Cousteau über die schwimmenden Elefanten in der Andamanensee vorausgestellt: „Seit sechzig Jahren durchquere ich die Meere, doch heute traue ich meinen Augen nicht.“

Als surreal bezeichnet auch Dennis Gastmann das Foto eines schwerelos wirkenden grauen Riesen im Wasser, das ihn letztendlich zu dieser Geschichte animiert hat. Darum trägt sein Titelheld auch den Namen des surrealistischen Malers Dali - wenn auch in „verindischter“ Schreibweise. Erzählt wird aber aus der Sicht des jungen Mahut Bellini, der im Buch die Magie Indiens erfahrbar macht.

Kein Benjamin Blümchen für Erwachsene

Wer einen Benjamin Blümchen für Erwachsene erwartet, wird wohl enttäuscht werden. Wer sich aber auf das Abenteuer und die Magie dieses Buches einlässt, wird Dalee, den Arbeitselefanten, nie vergessen - außer er erfährt das gleiche Schicksal und erkrankt an Demenz. Tröstlich verhallt selbst bei diesem Gedanken der letzte Satz des Romans: „Mag der Geist auch vergessen, das Herz vergisst nie.“