Jüdische Klezmer-Musik modern interpretiert

Mit dem Trio Kleznova dürfen Besucher auf ein besonderes Konzert im Büchereibistro Graben am 5. März gespannt sein.

"Einfach gigantisch", kommentiert Sabine Biedermann, Mitinitatorin des Kulturpur-Lechfeld-Programms die musikalische Kostprobe, die der Einladung von Kleznova, einem Trio von individuellen Ausnahmemusikern, vorausging. Gitarrist Enes Ludwig, Klarinettist Günter Schwanghart und Bassist Alwin Zwibel interpretieren jüdische Klezmer-Musik auf eine moderne Art und Weise, wobei die Prägungen von Jazz, Blues und Rock nicht zu überhören sind.

Der erste musikalische Funke entzündete sich zwischen Gitarrist Ludwig und Klarinettist Schwanghart im Jahr 2011 bei einem zufälligen Treffen anlässlich einer Geburtstagsfeier. "Mit Jazz-Bassist Alwin Zwibel musizierten wir dann im Trio ab 2014", erzählt Günther Schwanghart. "Beide Musiker haben einen besonderen Zugang zur Klezmer-Musik. Enes Ludwig stammt aus Belgrad, die Balkanmusik, die in seiner Jugend ein Teil seiner Sozialisation war, ist mit Klezmer sehr eng verwandt." Alwin Zwibel dagegen konzertierte immer wieder mit Musikern des Gypsy-Jazz. Diese Sinti-und-Roma-Musikrichtung – geprägt von Django Reinhardt – sei ebenfalls innerlich stark verwandt mit der Klezmermusik, so Schwanghart.

Musiker versprechen besonderes Konzerterlebnis in Graben

Über sich selbst erzählt Schwanghart: "In den 1990er-Jahren war ich fasziniert von dem Klarinettenspiel des bekannten jüdischen Musikers Giora Feidman. Auch der Film von Caroline Link 'Jenseits der Stille', in dem Feidman eine Klezmer-Schlüsselszene spielt, begeisterte mich seinerzeit." Die Konzerte von Kleznova "leben auch von der Moderation, den Erzählungen, Geschichten und den Hintergründen zu den Stücken und der Philosophie dieser Musik. Das vertieft nach unseren Erfahrungen in besonderer Weise das Konzerterlebnis", beschreibt Schwanghart.

Der "Funke", der in der Geschichte der Formation Kleznova immer eine Rolle gespielt hat, scheint auf die Macher von Kulturpur Lechfeld übergesprungen zu sein. Bekanntlich lädt Programmchef Andreas Scharf nur Künstler mit Qualitätsgarantie in die Kulturperle im Büchereibistro ein. Das Trio Kleznova spielt am Sonntag, 5. März, ab 19 Uhr im Büchereibistro im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg 4.