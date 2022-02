A30-Ausbau: Darauf müssen sich Autofahrer ab Montag einstellen

Plus Ab Montag beginnt der Ausbau der Kreisstraße A30 bei Graben. Auch auf der B17 kann es immer wieder zu Behinderungen kommen.

Der Landkreis Augsburg baut in den kommenden Monaten die Kreisstraße A30 bei Graben in mehreren Abschnitten aus. Das hat Folgen für Autofahrer und den Lastverkehr.