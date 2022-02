Graben/Kleinaitingen

18:00 Uhr

Umleitung wegen Großbaustelle A30: Anwohner befürchten Verkehrschaos

Plus Seit Montag ist die Anschlussstelle Kleinaitingen auf der B17 gesperrt. Nun donnern mehr Lastwagen und Autos durch Graben und Kleinaitingen. Wie es Anwohnern geht.

Von Paula Binz

"Ganz schlimm ist das. Man kommt kaum mehr über die Straße", beschwert sich ein Anwohner Kleinaitingens. Ein blauer Lastwagen fährt an ihm vorbei und macht seine Worte nur schwer verständlich. Wenn die großen Logistikzentren von Amazon, Hermes, Lidl und Aldi nicht wären, wäre die Gemeinde um einiges lebenswerter. Da ist sich der Anwohner sicher. Zum Glück wohne er nicht direkt an der Hauptstraße, sondern in der Siedlung Kleinaitingens: "Das würde ich sonst nicht aushalten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen