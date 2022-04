Kommt die "Gräbinger Wiesn" wieder?

Nach zwei Jahren Pandemie ist auch in Graben der Hunger nach Festen groß. Wie es um die Gräbinger Wiesn steht.

Das Maibaumfest in Graben soll - wenn auch mit kleineren Einschränkungen - wieder stattfinden. Das gab Bürgermeister Andreas Scharf während der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Viel Arbeit steht noch bei der "Gräbinger Wiesn" an. "Wenn genügend Helfer dabei sind, soll sie stattfinden", so Bürgermeister Scharf. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung soll vor allem geklärt werden, in welchem Umfang sich Feuerwehr und Musikverein einbringen können. Für beide stehen in diesem Jahr Jubiläen an.

Bahnhofstraße in Graben wird ausgebaut

Auch um das Thema Verkehr und Bauen ging es in der jüngsten Sitzung. In den kommenden Jahren steht der Ausbau der Bahnhofstraße an. Dazu wurde nun ein Planungsbüro beauftragt - vor allem, um eine mögliche Förderfähigkeit abzuklären. Der Ausbau selbst soll dann 2024 oder 2025 beginnen.

Die Grüninselgruppe hat Ideen zur Aufwertung des Dorfplatzes vorgestellt. Mit mehr Sitzflächen, einem Tisch und mehr Rasen und Sträuchern soll der Aufenthalt ansprechender gestaltet werden. Für die Anlieger der Hochfeldstraße ist für den Sommer eine Versammlung vorgesehen. Dort sorgen die Bäume am Straßenrand für Schäden auf Privatgrund.

Am 26. April findet um 20 Uhr die Bürgerversammlung im Bürgersaal statt. Dabei stellt auch das Energieteam sein Klimaschutzkonzept für Graben vor.