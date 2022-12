Kultur pur in Graben: 2023 gibt es neben Klassikern besondere Neuheiten

Plus Das Kulturbüro Graben hat ein buntes Programm für das neue Jahr zusammengestellt. Während eine Veranstaltung 40. Bestehen feiert, gibt es auch eine besondere Premiere.

Von bewährten Klassikern wie der lokalen Band "Momentensammler" bis zu besonderen Neuheiten wie einem Münchner Improvisationstheater: Kulturell ist im kommenden Jahr auf dem Lechfeld wieder einiges geboten.