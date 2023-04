Kulturpur Lechfeld: 40. Wein-Lese in Graben gefeiert

Wein, Käse, Musik und Literatur sind die Zutaten für das Erfolgsrezept der mittlerweile etablierten Veranstaltung in Graben.

Seit November 2007 gibt es die Wein-Lese in Graben. Man sei ursprünglich von der Idee eines Jazz-Musik-Abends ausgegangen, sagte Andreas Scharf vom veranstaltenden Kultur-Pur-Team zur Eröffnung der 40. Auflage. Dafür sei jedoch der Publikumszulauf "sehr überschaubar" geblieben. Auch die Literatur, die als Teil der Veranstaltung hinzukam, war nicht wirklich ein Erfolgskonzept. Erst mit dem Angebot von Weinausschank und Käseverköstigung kam die Sache in Schwung.

Auch Sabine Biedermann erinnert sich: "In den frühen Jahren fand die Wein-Lese noch in der alten Bücherei statt. Ich habe damals die Käseplatten zu Hause gemacht. Vor Ort gab es keinerlei entsprechende Ausstattung. Dann haben wir das alles ins Auto geladen und hergefahren." Käsemengen abschätzen, Platten gestalten. "Es war chaotisch", sagt Biedermann heute. "Alles bei mir in der Wohnung. Und alles in meiner Freizeit." Nicht allein das: Auch das schmutzige Geschirr wurde in der Wohnung Biedermann dann "privat" gespült.

Veranstaltung in Graben ist ein Selbstläufer geworden

Jetzt ist die Veranstaltung etabliert in der neuen Bücherei, ist ein Selbstläufer. Trotzdem hat jede Veranstaltung ihre Besonderheiten – musikalisch, literarisch und bei der Weinverkostung. Die 40. Wein-Lese mit dem A n’D Sharp Quintett bestehend aus Hebbe Heim, Andreas Scharf, Vicky Konrad, Heiner Lehmann und Wolfi Weber wurde um einen bislang in Graben unbekannten Spezialgast bereichert: Die Augsburger Musikerin Eva Welz fügte sich geschmeidig in die Jazzklänge der Band ein. Dabei überzeugte sie hörbar und sichtbar sowohl mit ihrer Liebe zum Saxofon, das sie bisweilen fast liebevoll umarmte, wie auch durch ihre Leidenschaft für den Gesang, den sie mit lebendiger Körpersprache begleitete.

Kopfkino wird bei Kulturpur in Gang gebracht

Auch dieses Mal sorgte Vorleserin Anna Biedermann dafür, dass sich bei den Gästen ein Kopfkino in Gang setzte. Mit "Der Markisenmann" von Jan Weiler hatte die Literatur-Auswahl-Jury wieder eine hervorragende Wahl getroffen. Gebannt lauschte das Publikum Anna Biedermann, die Dialoge und Selbstreflexionen der Romanprotagonistin lebendig spritzig und witzig interpretierte. Auch sie habe sich, so sagt sie, in all diesen Jahren als Vorleserin weiterentwickelt. Jetzt schlüpfe sie gern in die verschiedenen Rollen im Roman. "Es macht mir richtig Spaß, und besonders dann, wenn ich an den Punkt komme, wo ich mit der jeweiligen Person im Roman eins werde. Und wenn die Zuhörer mir dann sagen, dass mein Vorlesen gefallen hat, dann freue ich mich riesig."

