Diebe schrauben Schilder ab: Was haben sie damit vor?

In Lagerlechfeld wurden am Wochenende mehrere Verkehrszeichen abgeschraubt und entwendet. Der Bürgermeister ist verärgert. War es am Ende nur ein schlechter April-Scherz?

Wer als Dieb arbeitet, braucht keine besondere Ausbildung. Ein Dieb ist ein Freiberufler, der sich zum Teil spezialisiert: Der Ladendieb hat es zum Beispiel auf Lebensmittel oder hochwertige PC-Spiele abgesehen. Der Einbrecher sucht sich gerne Wohnungen aus, in denen er Bargeld oder Wertsachen findet. Welche Motivation ein Dieb am Wochenende in Lagerlechfeld hatte, ist allerdings völlig unklar.

Laut Gemeindeverwaltung wurden im Ortsteil Lagerlechfeld westlich von Friedhof und Sportplatz mehrere Verkehrszeichen entwendet. "Es handelt sich dabei um einen strafbaren Eingriff in den Straßenverkehr", sagt Bürgermeister Andreas Scharf. Abgeschraubt und gestohlen wurden zum Beispiel die Verkehrszeichen mit den Nummern 325 und 260 - sie zeigen einen verkehrsberuhigten Bereich und das Verbot für motorisierte Fahrzeuge an. Was Scharf bedenklich stimmt: Ohne das Schild zum verkehrsberuhigten Bereich können Autofahrer 50 Stundenkilometer fahren - und das in einem Bereich, der eigentlich verkehrsberuhigt sein sollte und in dem nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist. Auch das Fehlen des Verkehrszeichens 260 sieht Bürgermeister Scharf mit großer Sorge: Denn jetzt darf jedes Fahrzeug den Feldweg benutzen. Auch das Schild, dass auf das Ende der Zone 30 hinweist, sowie das blaue Parkplatz-Zeichen mit dem Zusatz "Nur für Pkw“ ist verschwunden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ließ sich am Montag noch nicht genau feststellen.

Unbekannte auf BMX-Rädern nehmen Ortsschilder mit

Bei der zuständigen Polizei in Schwabmünchen kann sich niemand einen Reim auf den Schilder-Diebstahl machen. In jüngster Vergangenheit gab es nur einen ähnlichen Vorfall. In Klosterlechfeld im südlichen Landkreis wurden zwei Ortsschilder abgeschraubt und mitgenommen. Spaziergänger beobachten, wie Unbekannte nachts mit den Tafeln unter dem Arm auf BMX-Rädern verschwanden. Seitdem fehlt jede Spur von den beiden Schildern. Über den Hintergrund des Diebstahls lasse sich nur mutmaßen, sagt der Chef der zuständigen Polizei in Schwabmünchen, Markus Graf. Laut ADAC müssen in Deutschland jährlich rund 1,6 Millionen der gelben Schilder mit schwarzer Schrift ersetzt werden. Ein Ortsschild kostet demnach rund 130 Euro, hinzu kommen die Kosten für die Montage.

Welche Ortsschilder besonders häufig geklaut werden

Ein Phänomen sind Schilder von Orten mit einem besonderen Namen. Die verschwinden nämlich besonders gerne oder werden zum beliebten Fotomotiv. So wie das Schild von Fucking. Die 100-Seelen-Gemeinde im oberösterreichischen Innviertel heißt wirklich so und hat nichts mit Vulgärsprache zu tun. Den Menschen im Ort wurde der Trubel irgendwann zu viel: Sie beschlossen, dass aus Fucking Fugging wird, was in der regionalen Aussprache keinen Unterschied macht. Betroffen sind also vor allem Ortschaften, mit außergewöhnlichen Namen. Die Einwohner der an der Ostsee gelegenen Ortsteile "Kalifornien" und "Brasilien" können ein Lied davon singen. Der Ort " Wacken" klingt zwar auf den ersten Blick nicht besonders aufregend. Doch dessen Ortsschild lässt sich mittlerweile sogar kaufen. Die Ortsschilder zählten zu den beliebten Souvenirs von Festivalbesuchern. Schließlich findet dort jährlich mit über 75.000 Besuchern eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt statt. Wacken hat inzwischen reagiert – dort kann man die Ortsschilder in einem Online-Shop kaufen.

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband der Polizei zu sehen. Foto: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Schilder als Souvenirs sind offenbar beliebt. Ganz anders ist es bei Auto-Kennzeichen. Der Diebstahl, der in der Regel nur wenige Sekunden dauert, kann der Auftakt für weitere Straftaten sein. "Wir sind bei diesem Thema sehr aufmerksam", sagt Robert Künzel von der Inspektion Schwabmünchen. Denn gerade in jüngster Vergangenheit sei es immer wieder vorgekommen, dass Kriminelle Kennzeichen abmontiert hatten. Mit den fremden Nummernschildern am Auto sprengten sie in ganz Deutschland Geldautomaten. Im vergangenen Jahr war es im Durchschnitt in jeder Nacht mehr als ein Automat, der mit einer gewaltigen Explosion aufgebrochen wurde. Anfang des Jahres gelang den Landeskriminalämtern in Bayern und Baden-Württemberg ein großer Ermittlungserfolg gegen Geldautomaten-Sprenger: Sie sollen mehr als 50 Geräte in die Luft gejagt und über fünf Millionen Euro erbeutet haben.

Lesen Sie dazu auch