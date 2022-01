Graben

vor 20 Min.

Leseabend lockt Literaturliebhaber nach Graben

Brigitte Diefenthaler aus Königsbrunn ist selbst Autorin und liest für ihr Leben gern. Sie gehört zum Stammpublikum bei KulturPur in Graben. Ihr Mann Anton Diefenthaler begleitet sie. KulturPurVorbericht

Plus Die Veranstaltungsreihe "Song & Book" gehört seit Jahren zum Programm von Kulturpur in Graben. Der Leseabend am kommenden Sonntag verbindet Live-Musik und Literatur.

Von Petra Manz

Die Veranstaltungsreihe "Song & Book" gehört seit Jahren zum Programm von Kulturpur in Graben. Bei dem Leseabend treffen Live-Musik und Literatur aufeinander. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Diesmal warten auf die Gäste im Büchereibistro Lieder von Eric Clapton and Friends. Einige Stammgäste freuen sich schon auf das Vorleseerlebnis, denn für sie spielen Literatur und Musik auch im Alltag eine wichtige Rolle.

