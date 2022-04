Logistikzentrum in Graben profitiert nicht von Stellenoffensive bei Amazon

Der Versandriese Amazon will mehr als 6000 neue Mitarbeitende in Deutschland einstellen. Das Logistikzentrum in Graben ist jedoch außen vor.

Der Versandriese Amazon will in diesem Jahr mehr als 6000 neue Stellen in Deutschland schaffen. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten auf 36.000 steigen, wie die deutsche Tochtergesellschaft des IT-Konzerns und Onlinehändlers mitteilte. Das Logistikzentrum in Graben profitiert davon allerdings nicht. Ein Amazon-Sprecher teilt auf Nachfrage mit, dass die Stellenoffensive den Standort nicht betrifft.

Amazon in Graben: Seit vergangenem Jahr sind auch Roboter im Einsatz

Erst im vergangenen Jahr hatte der Konzern massiv in das Logistikzentrum investiert. Für rund 150 Millionen Euro wurde die Lagerfläche auf 90.000 Quadratmeter verdreifacht und ein Robotersystem installiert. Damit ist Graben einer von sieben Standorten in Deutschland, an dem Transport-Roboter bei der Warenabfertigung helfen. Statt 100.000 können bis zu 300.000 Pakete täglich das Zentrum verlassen.

Die Gewerkschaft Verdi warnte damals vor einem langfristigen Stellenabbau aufgrund des neuen Robotersystems. Der Standortleiter in Graben hingegen erklärte, die Stammbelegschaft von 1300 Mitarbeitenden werde um etwa 250 Beschäftigte wachsen. Dies ist nach Angaben eines Sprechers bereits geschehen. Demnach sind derzeit rund 1900 Menschen im Logistikzentrum in Graben beschäftigt.