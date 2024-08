Mann zieht bei Streit vor Supermarkt in Graben Messer - und bedroht Polizei

Mehrmals ein Messer gezogen, hat ein 30-Jähriger in Graben. Am Samstag gegen 15.15 Uhr, kam es in einem Supermarkt laut Polizei zu einem Streit zwischen ihm und zwei weiteren Männern. Der Streit verlagerte sich später auf den Parkplatz. Dort bedrohte der Mann bedrohte die beiden anderen mit einem Messer. Außerdem beschädigte er mit dem Messer ein Auto. Danach flüchtete der Täter mit dem Fahrrad vom Tatort.

Mann zieht in Graben vor Festnahme Messer

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er durch eine Polizei-Streife festgestellt werden. Als der Täter die Beamten erkannte, zog er wieder das Messer und bedrohte sie damit. Die Beamten brachten ihn laut Polizei dazu, das Messer wegzulegen. Danach ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Täter wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Delikte aufgenommen. Bislang noch nicht bekannte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)