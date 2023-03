Modern Klezmer in der Kulturbücherei Graben

Es war ein Abend voller abwechslungsreicher Töne, die durch die Kulturbücherei Graben hallten.

Eine faszinierende Mischung aus traditionellen jüdischen Melodien mit Elementen des Blues und Jazz erlebten die Gäste in der Bücherei mit dem Trio Kleznova. Wie man Schmerz und Lebensfreude in einem Lied vereinen kann, zeigte Günter Schwanghart mit großer Virtuosität an der Klarinette, der er Töne entlockte, die das Publikum von diesem Instrument nie erwartet hätte. Genial begleitet wurde er von dem Saitenkünstler Enes Ludwig, der alles perfekt beherrschte vom swingenden Gypsy Jazz an der E-Gitarre bis zum verträumten Akustiksound. Alwin Zwibel sorgte am Kontrabass für den satten Groove. Ein einzigartiger Abend, den Günter Schwanghart zur Freude der Gäste mit vielen Anekdoten und Geschichten rund um die Klezmer-Tradition bereicherte. (AZ)