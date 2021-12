Graben

Musiker präsentieren ihre persönlichen Weihnachtsmomente

Mit einem Doppelkonzert am Wochenende der Momentensammler, "Weihnachts-Spezial", verabschiedete die Band das musikalische Kulturpur-Lechfeld-Jahr 2021.

Von Petra Manz

Die sechs Mitglieder der Band Momentensammler konnten ihrem Publikum im Laufe dieses Jahres in Graben immer erholsame musikalische Momente bescheren. In ihrem Weihnachtsspezialkonzert spielte das Sextett mit einzigartigen Interpretationen bekannter poppig-rockiger Ohrwürmer wie "Winter Wonderland", "Baby, It’s Cold Outside", "Mary’s Boy Child" oder "Feliz Navidad" auf.

