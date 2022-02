Graben

vor 49 Min.

Nachts wird Graben zur Rennstrecke

80 km/h und mehr zeigt die Messstelle in der Gräbinger Fuggerstraße an, wenn in den Abendstunden und Nachts die Lastwagen durchs Dorf rauschen.

Plus Die Umleitung infolge der B17-Baustellle macht Sorgen, zumal die versprochene Ampel auf sich warten lässt.

Von Christian Kruppe

Seit gut einer Woche ist die Brücke über die B17 an der Abfahrt Kleinaitingen gesperrt, da sie saniert und vergrößert wird. Die Folge ist klar: Sämtlicher Verkehr, der von Süden aus kommt und zu den Logistikzentren möchte, rollt durch Graben – und anders herum genauso. Um in dieser Phase das Queren der Hauptstraße zu erleichtern, wollte der Landkreis in der Fuggerstraße eine Ampel aufstellen – bisher fehlt die noch.

